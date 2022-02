CorSport - Infortunio Lozano, si profila almeno un mese di stop: il Napoli vuole scongiurare un'operazione

Notizie calcio Napoli - Quante partite starà fuori Lozano? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato ad immaginare quale potrebbe essere la data del rientro in campo da parte dell'attaccante messicano che ha riportato una lussazione alla spalle durante un incontro con la sua nazionale. Lozano è stato sottoposto a tutti gli esami del caso da parte dello staff tecnico del Napoli che spera di non dover effettuare alcun intervento chirurgico sull'arto del Chucky.

"Per il resto, da Ospina a Osimhen sarà come la domenica con vista sulla Laguna: una filastrocca. Parallelamente, Lozano ha cominciato l'iter dei controlli: lo staff medico aspetta di scongiurare definitivamente il pericolo dell'intervento, ma la lussazione alla spalla destra rimediata con il Messico gli costerà come minimo un mese di pausa forzata"