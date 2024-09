Ultimissime Calcio Napoli, ansia per Khvicha Kvaratskhelia in questi giorni dopo la botta rimediata in nazionale. Ma come stanno ora le cose a due giorni da Cagliari-Napoli? Fortunatamente bene, sembra.

Ultimissime Kvaratskhelia in vista di Cagliari-Napoli

Come infatti riporta anche Il Mattino oggi in edicola, può esserci fondamentalmente un sospiro di sollievo per l’attaccante georgiano: il 23enne sta bene. Certo avverte ancora un po’ di fastidio e stringe i denti, ma nulla che a oggi compromette la sua presenza in Sardegna.