Infortunio Koulibaly, CorSport: problema considerato di entità minima! Ecco come viene valutato in casa Napoli

Ultime notizie Napoli - Il gruppo Napoli, attualmente, è falcidiato dalle assenze legate agli impegni delle Nazionali. A proposito: Koulibaly ha rimediato la lussazione di un dito di una mano nel corso di un allenamento con il Senegal, ma il problema è considerato di entità minima secondo il Corriere dello Sport.

"L'obiettivo è riavere tutti a disposizione con il Crotone, partita che tra l'altro Koulibaly non giocherà. Kalidou è squalificato e tornerà con la Juve. Per la precisione, il capitano del Senegal non ha giocato per lo stesso motivo anche ieri nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa con il Congo. Per squalifica: nessun allarme, insomma, per il piccolo inconveniente fisico"