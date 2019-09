Infortunio Elmas, Il Mattino: tanta paura, il giocatore non riusciva a rialzarsi. Poi il messaggio mandato al Napoli: "Nulla di rotto"

Ultimissime calcio Napoli - Ha tenuto tutti con il fiato sospeso la notizia dell'infortunio patito da Elijf Elmas, centrocampista del Napoli, nel ritiro della Nazionale macedone. Il mediano azzurro, infatti, è stato colpito duro, come ricostruito da Il Mattino, in allenamento da Iliev sul finire di una partitella cinque contro cinque.

Aggiornamento infortunio Elmas, il messaggio al Napoli

Poco dopo essere stato ricoverato per degli accertamenti, il ragazzo ha rassicurato tutto lo staff medico del Napoli con un messaggio: "Nulla di rotto, solo tanta paura". Il giocatore, infatti, dopo lo scontro, si teneva la caviglia e non riusciva più a rialzarsi.

Infortunio Elmas

Al di là delle notizie incoraggianti, poi, è ovvio che al suo ritorno nel capoluogo partenopeo sarà sottoposto a nuovi accertamenti. Dovrebbe osservare, nei prossimi giorni, terapie e lavoro personalizzato. Difficile - aggiunge il quotidiano - dire se riuscirà a recuperare in tempo per la gara contro la Sampdoria di sabato che per lui potrebbe rappresentare l'esordio al San Paolo. ma ciò che è certo è che il Napoli, dopo il forte spavento iniziale, può tirare un bel sospiro di sollievo.