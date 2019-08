Incredibile Gazzetta sulla decisione razzista della Juve per la gara col Napoli: "E' stato tutt'al più un eccesso di sicurezza"

"Alla base della scelta fatta dal club bianconero c’è, tutt’al più, un eccesso di sicurezza. Come diceva quello? Meglio prevenire che curare". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato il divieto dei nati o residenti in Campania per la sfida tra la Juventus ed i partenopei in programma alla seconda giornata di campionato. La rosea ha poi aggiunto: "Con le restrizioni al momento in vigore, nemmeno il Prefetto di Torino, il napoletano Claudio Palomba, potrebbe acquistare un biglietto per la sfida con la Juventus del 31 agosto. È una considerazione del tutto teorica, perché il Prefetto — cioè il massimo responsabile sul territorio della sicurezza pubblica – non avrà bisogno di acquistare un tagliando se quella sera vorrà coordinare direttamente dallo Stadium il lavoro delle forze dell’ordine, che si immaginano in numero proporzionato al livello di criticità che offre la gara. Altissimo, dunque meritevole di restrizioni adeguate. In attesa di avere disposizioni dall’Osservatorio sulla sicurezza delle manifestazioni sportive – che causa ferie agostane non è riuscito a fissare la sua riunione prima del 21 agosto, a soli dieci giorni dalla gara –, la Juventus ha deciso di fare da sé, allargando la platea dei destinatari delle restrizioni: biglietti (dei settori riservati ai bianconeri, quello Ospite sarà oggetto di ulteriore valutazione) vietati ai residenti e – novità assoluta – ai nati in Campania. Apriti cielo. La Questura di Torino ieri si è affrettata a precisare la natura unilaterale della decisione: né condivisa, né condivisibile. Precisazione che la Juventus ha ritenuto inconsueta, e alla quale ha risposto pubblicando la pec con cui domenica ha notificato alla Questura le modalità di vendita dei biglietti. Una comunicazione a cui non è seguita alcuna risposta, perciò il club bianconero si è sentito autorizzato a procedere. La scelta ha spiazzato le autorità, che il club comunque sostiene di aver informato, seppure non ufficialmente, anche prima di domenica. La Questura e l’Osservatorio, probabilmente, non pensavano che il club arrivasse a prendere una decisione del genere senza passare prima da una riunione ufficiale".