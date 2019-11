Repubblica - Colloqui individuali ADL con quattro senatori, la multa non sarà revocata! Evitata battaglia legale?

"Oggi De Laurentiis incontra i giocatori. Colloqui individuali con Insigne, Allan, Mertens, Callejon. La multa non sarà revocata". Questa l'anticipazione di Repubblica sull'incontro in casa Ssc Napoli

L’appuntamento è fissato per l’ora di pranzo, nella sede di Castel Volturno. È il giorno dell’atteso faccia a faccia tra Aurelio De Laurentiis e i giocatori del Napoli, che vivono da separati in casa e non si parlano più dallo scorso 5 novembre, dopo l’ammutinamento di Insigne e compagni ( che si rifiutarono di andare in ritiro) al termine della sfida con il Salisburgo. La reazione della società è stata durissima: tagli dello stipendio mensile per tutti, tra il 25 e il 50 per 100. Provvedimento che non verrà revocato. Le parti però hanno almeno la possibilità di evitare l’autogol di una battaglia legale, che potrebbe stroncare sul nascere i segnali di riscossa del gruppo di Ancelotti.

Probabili colloqui individuali con Insigne, Callejon e Allan. Di pace non se ne parla, insomma. Non ancora, ma adesso ci sono perlomeno i presupposti per architettare una tregua. È l’effetto collaterale e positivo dell’emozionante notte di Anfield Road, che ha avvicinato il Napoli alla qualificazione per gli ottavi di Champions e riportato di riflesso un po’ di serenità in casa azzurra. Il danno d’immagine a livello internazionale che la squadra aveva arrecato alla società con l’ammutinamento, è stato infatti compensato a distanza di tre settimane.