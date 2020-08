Incontro Gattuso-ADL, CorSport: chiesti acquisti di livello per ogni ruolo! Ecco i nomi sul tavolo

Ultime calciomercato Napoli. Non si è parlato solmente del rinnovo di Gattuso dell'incontro tenuto ieri tra l'allenatore azzurro ed il presidente De Laurentiis. Le parti, nella splendida cornice di Capri, hanno anche discusso dei profili accostati ai partenopei sul mercato. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Calciomercato Napoli, la lista dei nomi di Gattuso

"Per quel che riguarda il mercato s’è parlato delle possibili cessioni di Koulibaly, Allan, Ghoulam e Milik; mentre sul fronte degli acquisti la lista comprende Gabriel per la difesa; Veretout a centrocampo; Boga e Ünder per il pacchetto esterni. E ancora: se Arek andrà alla Juve nonostante l’esonero di Sarri, il Napoli potrebbe ricavare una contropartita tecnica da pescare tra il centrale argentino Romero; il mancino Pellegrini; l’esterno Bernardeschi. Caldissima, l'estate 2020. Anzi: la stagione 2020-2021".