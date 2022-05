Spezia-Napoli, Gazzetta: si indaga su presenza ultras Marsiglia. Quattro tifosi feriti, uno rischia di perdere dita mano

Calcio Napoli - Un pomeriggio di follia in Spezia Napoli dove ci sono stati scontri tra le due tifoserie. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà ulteriori dettagli su quanto è accaduto ieri allo stadio Picco.

"Un pomeriggio di follia, con un bilancio che poteva essere più drammatico. Incidenti prima, durante e dopo uno Spezia-Napoli che non è stato una festa. Alla fine si contano quattro feriti, oltre a diversi steward che si sono fatti medicare allo stadio. Fra i feriti un napoletano rischia di perdere alcune dita, per aver cercato di rilanciare un petardo che gli è esploso in mano. Indagini sulla presenza di gruppi ultrà marsigliesi, notoriamente nemici di quelli del Napoli. Il che fa intendere che ci sarebbe stata anche premeditazione".