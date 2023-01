Inchiesta Prisma, trema la Juventus: CR7 pronto a rispondere alle domande dei PM!

Notizie calcio - Proseguono le indagini sul doppio filone plusvalenze e stipendi in casa Juventus. Dopo il -15 già attribuito ai bianconeri in classifica, presto potrebbero arrivare ulteriori scossoni di natura giuridica.

Inchiesta Juventus, scende in campo Cristiano Ronaldo

Uno degli aspetti più controversi riguarda proprio la figura di Cristiano Ronaldo e la famosa "carta" della manovra stipendi del 2020-21 che il portoghese firmò in favore del club bianconero e che ancora oggi non ha portato nelle sue tasche i circa 20 milioni pattuiti.

Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, CR7 è pronto a rispondere alle domande dei pm di Torino, collaborando e rendendosi disponibile a ogni chiarimento nell’ambito dell’inchiesta Prisma sui conti della Juventus. Da capire ancora le tempistiche, ma potrebbe presto esserci un'altra svolta.

Il mondo Juventus trema nuovamente, con gli ex membri del Cda accusati di falso in bilancio, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza Consob e false fatturazioni. Al centro di tutto ci sono le plusvalenze considerate artificiali per circa 155 milioni di euro, le notizie false sulla manovra stipendi, le perdite di esercizio inferiori a quelle reali. Via all'udienza preliminare il prossimo 27 marzo.