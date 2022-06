Inchiesta plusvalenze Napoli: le domande della Procura a Liguori e Palmieri

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive sull'indagine in corso sulla SSC Napoli da parte della procura per quanto riguarda il trasferimento di Victor Osimhen.

Ecco cosa scrive Il Mattino:

"Vogliono conoscere tutto della loro carriera. Dove hanno giocato, dove giocano, quali sono standard o prospettive agonistiche e professionali legate ai loro cartellini. E sono partiti da alcune domande in particolare: hanno mai messo piede a Lille? Erano consapevoli di essere stati venduti alla società francese, come tessere di un mosaico contrattuale che ha consentito di portare a Napoli l'attaccante nigeriano Victor Osimhen?

Domande che sono state poste due giorni fa dagli uomini della Guardia di Finanza (agli ordini del generale Domenico Napolitano) a due ex primavera del Napoli: a Luigi Liguori e Ciro Palmieri, ex azzurrini nel 2020 venduti (come contropartita tecnica) assieme ad un terzo ex primavera Claudio Manzi e al trentenne portiere greco (ex Napoli ed ex Udinese) Orestis Kamezis, nello stesso contratto che ha consentito di definire il passaggio nel Napoli dell'attaccante nigeriano. Logico pensare che nelle prossime ore saranno ascoltati dagli inquirenti anche Manzi e Karnezis".