Inarrestabile Mertens, è il migliore in campo sui quotidiani: movimenti, dribbling e intuizioni da grande giocatore. Veste anche i panni dello stopper

Ultimissime Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Dries Mertens al termine di Napoli-Milan

Gazzetta 7 - Primi 20' da urlo, con movimenti imprevedibili e serve il miglior Donnarumma per negargli il gol. Cosa che non riesce al portiere quando in mezzo Dries va in anticipo su tutti, per il suo gol n. 125.

Tuttosport 7 - Con un guizzo in area mette in crisi la difesa rossonera, che non trova il modo per chiuderlo nell'occasione del 2-1.

Corriere dello Sport 7 - Movimenti, dribbling e intuizioni da grande giocatore. Donnarumma gli nega subito la rete con un miracolo, ma Dries non molla: mette davanti alla porta Callejon e poi sigla il 2-1, rete numero 125 con il Napoli. Da applausi.

Corriere della Sera 6,5 - Il suo sigillo non manca, poi scompare.

Il Mattino 6,5 - A dispetto del caldo torrido del San Paolo, ci mette un attimo a indossare sci e scarponi per fare dei difensori del Milan i pali da slalom piantanti nell'area di rigore. Il gol, però, arriva solo nella ripresa con un piattone ravvicinato su assist delizioso di Callejon che lo pesca solo soletto a centro area.

Repubblica 7.