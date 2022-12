Ilic in pole! CdS: Giuntoli gioca d'anticipo per tre motivi, la richiesta del Verona

Calciomercato Napoli. Ivan Ilic, centrocampista serbo classe 2001 del Verona, continua ad essere uno degli obiettivi del Napoli per la prossima stagione.

Ilic si è messo in mostra con ottime prestazioni, attirando l'attenzione dell'area scouting del Napoli che lo ha messo in cima alla lista delle preferenze. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Ilic è nel libro bianco di Giuntoli, lui davanti a chiunque altro, e quando il mercato comincerà ad avvicinarsi, ci sarà modo per ricominciare a chiacchierare amorevolmente: i venticinque milioni (o trenta?) che sembra rappresentino la cifra per lusingare il Verona viene ritenuta rilevante ma questi sono affari che avranno bisogno di trattazioni più o meno lunghe e richiederanno incontri assai ravvicinati. Il Napoli, nel suo organico così ampio, ha centrocampisti in abbondanza ma tra sei mesi dovrà ragionare con se stesso: Demme sta giocando poco, riflette sul corteggiamento della Salernitana ma vorrebbe restare e poi capire cosa accadrà; Zielinski andrà in scadenza nel 2024, potrebbe quindi diventare soggetto del desiderio per mezza Europa; e Ndombele, arrivato in prestito dal Tottenham, o verrà riscattato (a cifra considerevole: 25 milioni) o rientrerà a Londra: elementare, Watson. Tre caselle teoricamente vuote possono allestire una prova che è già nei fatti, perché su Ilic il Napoli s’è mosso con larghissimo anticipo, si è concesso perlustrazioni dirette attraverso la propria area scouting.