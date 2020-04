Ilaria D'Amico: "Sarri? Quando era al Napoli mi salvò il cellulare perso in treno: ricordo ancora l'incontro alla stazione di Firenze"

Ultimissime Napoli - Ilaria D'Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport: "Io partecipo solo alla cena di Natale con le famiglie, ma Sarri lo conosco sin dai tempi di Empoli. Anzi, una volta quando era ancora allenatore del Napoli mi ha anche salvato il cellulare. Ci siamo incrociati in stazione a Firenze, io scendevo e lui saliva per andare a Napoli. Stessa carrozza. Ha trovato il mio cellulare e tramite il copostazione me lo ha fatto riavere quando il treno è tornato indietro. Mi ha salvato la rubrica perché io, che sono un po’ pasticciona, non faccio spesso il backup".