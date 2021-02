"Il suo è il gol più veloce nella storia del Napoli in Europa League", Zielinski uomo dell'illusione: le pagelle dei quotidiani

Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Piotr Zielinski al termine di Napoli-Granada:

Gazzetta - 7. Eguaglia il suo record di gol in stagione. L'azione solitaria con la quale va in rete è un belvedere. E' in crescita.

Corriere dello Sport - 7. E’ lui, l’uomo della speranza: tre minuti e via, strappo con giochetti di gambe a ubriacare German e soprattutto Duarte e poi un missile di sinistro. Alé. E’ ispirato, nonostante tutto, e da un suo strappo nasce anche il bis. Nel finale sfiora il 3-1, ci crede: ma poi abbassa la testa.

Tuttosport - 6 Il suo è il gol più veloce nella storia del Napoli in Europa League. Con uguale velocità esce dal match, per poi farvi rientro in un finale nel quale prova più volte a segnare un altro gol per coronare la rimonta.