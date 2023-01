Il Secolo XIX - Zanoli può essere la sorpresa di Stankovic dal primo minuto

"In cambio di Bereszynski, ad esempio, è arrivato da Napoli il giovane Alessandro Zanoli, classe 2000, che Spalletti in questa stagione ha utilizzato solo per spiccioli di minuti in campionato con il Sassuolo e in Champions League con Ajax e Rangers Glasgow. Proprio Zanoli potrebbe essere la mossa a sorpresa oggi, schierato da esterno destro di centrocampo con trasloco di Leris all’interno. Al posto di Rincon"