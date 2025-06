Blitz di Stellini: ecco dove è stato ieri il vice di Antonio Conte

Ultimissime Calcio Napoli - Sorride Antonio Conte che vanta già due acquisti per questa sessione estiva, ovvero Kevin De Bruyne annunciato 48 ore fa e Luca Marianucci ufficializzato ieri.

Blitz di Stellini ieri: dove è stato il vice di Antonio Conte

Entrambi saranno al ritiro di Dimaro dunque, in attesa di altri rinforzi a stretto giro che anche saranno disponibili già in Trentino a differenza della scorsa estate.

A tal proposito, come rivela La Repubblica oggi in edicola, c’è stato un blitz di Cristian Stellini a Dimaro-Folgarida per un sopralluogo del vice di Antonio Conte per osservare la situazione tra campi, strutture e quant’altro in vista dell’appuntamento in arrivo tra un mese.