Il Roma - Osimhen non convinto di rinnovare: l'agente chiede almeno 10 milioni. Previsto incontro a Dimaro con ADL

Calciomercato Napoli - Osimhen non sembra convinto, per il momento, del rinnovo di contratto con il Napoli si legge questa mattina sulle pagine del quotidiano Il Roma. Tra le parti dovrebbe esserci un nuovo incontro nel ritiro di Dimaro.

"Per ora Osimhen non sembra convinto del rinnovo: De Laurentiis lo incontrerà anche a Dimaro, rilanciando l'offerta da 7 milioni. Ovviamente è un tema che va affrontato con l'agente dell'attaccante, Roberto Calenda, che ha invece chiesto una base di almeno 10 milioni. Non sembra essere in programma una sua visita a Dimaro, per ora. Segno che il discorso rinnovo può essere lontano, ma non è detto che lo sia la permanenza di Victor: anzi. Per ora l’importante è allontanare i pericoli, poi si vedrà".