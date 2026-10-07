Il Roma - Nessun caso De Bruyne, ha saltato solo un allenamento! C'è voglia di criticarlo a prescindere

Ultime notizie SSC Napoli - Nell'ambiente napoletano c'è sempre qualcuno che vuole creare un caso, scrive Salvatore Caiazza sull'edizione odierna de Il Roma:

"Proprio non si riesce a stare sereni per il bene di tutti. Il Napoli è atteso da un ciclo di nove partite in ventinove giorni metteranno alla prova gli azzurri, e i campioni dovranno fare la differenza. Uno di questi è Kevin De Bruyne, in Nations ammonito e squalificato.

KDB ha pensato opportuno di stare al fianco dei suoi compagni invece di tornare a Castel Volturno. Una scelta che non è stata gradita da qualcuno. Facendo i conti, Kevin ha saltato solo la seduta di lunedì perché poi è rientrato alla base. Allegri aveva dato a tutti il week end libero.

Dove sta il problema non si capisce. Invece di apprezzare lo spirito di un calciatore che potrebbe tranquillamente stare su una spiaggia a godersi relax e soldi, si va a guardare il capello. C'è voglia di criticarlo a prescindere"