Il Napoli lavora anche per il prestito di Antonin Barak della Fiorentina: il 29enne in questa stagione ha giocato solo due volte da titolare. La Fiorentina spinge per l’obbligo di riscatto, De Laurentiis non ci pensa neanche: serve un diritto con prestito oneroso, al massimo. La valutazione di Barak è di 8 milioni. Chiesto anche Orel Mangala del Nottingham Forest. Il belga ha 25 anni ed è un affare più interessante: ma anche in questo caso De Laurentiis pensa solo a un prestito con diritto.