Il Roma - I calciatori hanno sfidato la società, ADL non poteva fare altro che spedire le raccomandate. Allan non ha preso bene la cifra da pagare

Champions League- L'analisi di Liverpool-Napoli fatta da Il Roma:

Applausi per il Napoli. Complimenti a Carlo Ancelotti per come è riuscito a bloccare ad Anfield i campioni d’Europa in carica. Si conferma una squadra da Champions quella azzurra. Incurante dei tanti problemi delle ultime settimane, la formazione partenopea è andata a pareggiare in un campo dove è difficile anche uscire con una sconfitta minima. Hanno mostrato carattere Koulibaly e compagni e se Lovren non avesse trovato quel gol di testa, a quest’ora si starebbe parlando di una vera e propria impresa. Non ha avuto paura il Napoli dei mostri sacri che aveva di fronte. Grazie al disegno tattico creato da Carletto, i Reds hanno sbattuto contro un team organizzato che ha saputo alzare bene il muro nei momenti di difficoltà. Nel primo tempo il vantaggio siglato da Mertens al 20’ è stato meritatissimo. Addirittura con un po’ di attenzione in più si sarebbe potuto raddoppiare. Klopp non sapeva che fare dalla panchina. Anche perché il suo amico Carletto, con un 4-4-2 in fase di non possesso e un 3-5-2 nella fase di impostazione non gli ha permesso di sfruttare al massimo le qualità dei suoi campioni. Salah è stato annullato, Manè ha cercato qualche spunto e Firmino non è mai riuscito a calciare in porta se non quando Meret ha perso il pallone. Ma sulla linea Koulibaly ha salvato. Il Napoli di Coppa, dunque, anche stavolta non ha tradito le attese. Dopo le pessime prestazioni con Genoa e Milan in tanti pensavano che ad Anfield ci sarebbe stato un cappotto. E addirittura qualcuno pronosticava l’esonero di Ancelotti. Con questo pareggio, invece, addirittura si potrebbe passare agli ottavi da primi in classifica. Proprio così. Il Liverpool dovrà andare a sudarsi la qualificazione a Salisburgo mentre al Napoli basterebbe anche un pari con il Genk in casa il 10 dicembre prossimo. Nel caso in cui si dovesse prospettare una classifica con 10 punti per tutte e tre le formazioni, quella azzurra sarebbe la favorita poiché negli scontri diretti è avanti abbondantemente avendo conquistato vittoria e pareggio sia con i Reds che con gli austriaci. Ancelotti ha ritrovato finalmente il sorriso al termine dell’incontro. E quando gli è stato chiesto se il risultato di Anfield potesse essere utile per il disgelo tra società e squadra, ha risposto che il clima è già molto sereno. Lo si spera poiché il muro contro muro non aiuta nessuno.

De Laurentiis non poteva fare altro che far spedire le raccomandate per l’ammutinamento. A qualcuno la richiesta di decurtazione dello stipendio di ottobre è già arrivata nella mattinata di ieri. Allan c’è rimasto male dopo aver saputo la cifra da pagare eventualmente. Ma è andato in campo con rabbia ed è risultato essere uno dei migliori in campo. La verità è che è stato un peccato assistere a tutto ciò che è successo dalla notte di Salisburgo. Si poteva andare avanti tranquillamente accettando il ritiro ed, invece, c’è stata una ribellione che ha fatto danni incredibili. Si è sfidata la proprietà senza sapere dove si sarebbe potuti arrivare. Certo è che il risultato positivo di ieri e il passaggio del turno ormai vicinissimo può rendere l’ambiente più sereno. Ancelotti ha parlato con De Laurentiis dopo la sfida e ha ricevuto i complimenti per lui e per la squadra. «Vuole parlare con i calciatori», ha garantito il tecnico di Reggiolo. Il patron, intanto, ha detto la sua attraverso i social: «Una vittoria e un pari contro i campioni. Una risposta a chi gufa addossando le colpe ai rinnovi. Bravi ad Ancelotti e ai calciatori. Le vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni ». Un messaggio forte e chiaro che fa vedere all’orrizonte un po’ di luce sia in campo che tra proprietà e squadra. Meno male.