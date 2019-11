Il Roma - Guerra totale tra squadra e De Laurentiis: la stagione rischia già di essere finita

Lo scontro è frontale.?E con queste premesse la stagione può fallire già a fine novembre. C’è una guerra in atto tra Aurelio De Laurentiis e i suoi giocatori. Non ne ha voluto saperne di cambiare idea il presidente del Napoli. Si è sentito tradito nella notte della sfida con il Salisburgo ed è per questo che è andato avanti per le vie legali. Ha chiuso la porta a tutti. Una rappresentanza dello spogliatoio voleva chiarire subito ma non c’è stato verso di convincerlo. Anche in virtù delle offese fatte al figlio Edoardo. Ha ordinato il silenzio stampa per evitare che il gruppo potesse far arrivare il proprio messaggio ai tifosi attraverso i media. Li ha messi alla mercé degli Ultrà obbligandoli ad allenarsi al San Paolo a porte aperte. Non ha badato per niente ai risultati. Che purtroppo non sono arrivati. Tirarsi indietro in una situazione così delicata sarebbe stato un affronto per uno come De Laurentiis. La rabbia è tanta e non è sfumata neanche nel viaggio di lavoro negli Usa. Anzi, ha covato vendetta in America. Anche perché non ha visto impegno contro Genoa e Milan. Ma era preventivabile un fatto del genere. Da separati in casa diventa difficile scendere in campo con la menta sgombra da ogni cosa. Ed, infatti, sabato pomeriggio al Meazza si è vista all’opera una squadra demotivata e senza un senso tattico preciso. Ognuno andava per i fatti suoi. E il fatto che Lozano non sia stato abbracciato da Insigne la dice lunga su come si vive nello spogliatoio. la reazione. Di certo ora che saranno recapitate le raccomandate per le multe la situazione diventerà ancora più incandescente. De Laurentiis vuole far pagare i danni alla squadra. Fatta eccezione per Malcuit, che quella sera non c’era, tutti dovranno mettere mano al portafogli. Il presidente vorrà dai big il 50% dello stipendio lordo, il 25% dal resto del gruppo degli ammutinati. Naturalmente i diretti interessati non staranno a guardare. Hanno dato mandato ad un legale per cercare i cavilli giusti per non pagare. Non si sa se li troveranno. La situazione appare chiara. Sono venuti meno al contratto collettivo e di conseguenza devono pagare. le ripercussioni. Inutile dire che se alla vigilia della sfida di Champions con il Liverpool si parla di tutto tranne che di campo si capisce che ad Anfield si rischia un vero e proprio tracollo. Ancelotti sta provando a tenere in piedi lo spogliatoio cercando di far capire che se si fa risultato in Inghilterra può cambiare la storia della stagione. Ma i calciatori stanno pensando alle loro tasche. Perdere soldi non è mai bello e non lo è neanche per chi guadagna tanto rispetto ad un semplice impiegato o operaio. Certo è che la situazione è imbarazzante. Impossibile condannare De Laurentiis ma è pur vero che in questo momento chi ci va di mezzo sono i risultati e soprattutto i tifosi. Che volevano vivere una stagione diversa.