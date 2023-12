Il Roma - Ecco perché il Napoli ha buttato via la stagione dopo appena 15 giornate: Garcia aveva ragione

Napoli Calcio - L'edizione odierna de Il Roma scrive sul momento del Napoli:

"Dall’aver preso prima l’allenatore (sbagliato) e poi il direttore sportivo, per non parlare di un mercato assolutamente negativo. Natan e Lindstrom sono prospetti, Kim e Lozano (pure lui) sono a dir poco rimpianti. Cajuste “non toglie e non mette”, esattamente come Ndombele nella passata stagione. Non ci voleva molto a trovare un giocatore più utile, ma “l’ufficio scouting” o chi per esso non è riuscito a fare nemmeno questo.

Era troppo anche chiedere di sfoltire la rosa (ancora tanti esuberi in organico che non giocano e ostacolano l'arrivo dei rinforzi). Ecco perchè il Napoli ha buttato alle ortiche i sogni dopo appena 15 giornate. Garcia, che parlava serenamente di obiettivo quarto posto (nel senso di “almeno il quarto posto”) aveva ragione. Forse aveva capito, o più probabilmente questo gli era stato chiesto"