Il Roma - Allan, prima la coppa America poi il futuro: a giugno il Psg può tornare alla carica

Calciomercato. Allan si è regalato la Selecao per il grande evento. Dopo deciderà se restare nel Napoli. A gennaio era convinto di poter vestire la maglia del Psg ma quando i francesi si sono ritirati dall’affare c’è rimasto male e non ha più reso come nella prima parte della stagione. Il sogno non è ancora svanito. Se a giugno il Paris Saint Germain tornerà all’assalto il centrocampista chiederà a De Laurentiis di accontentarlo.

Allan disputerà la coppa America

La Copa America è il grande traguardo raggiunto da Allan. Un premio per la sua stagione, un riconoscimento per qualità evidenti. Il centrocampista del Napoli è stato convocato dal Brasile al termine di un'annata indimenticabile per tanti motivi: la prima chiamata in Nazionale, il brivido del mercato e, recentemente, la notizia della partecipazione alla prossima Copa America. “Grato a Dio per tutto quel che ha fatto nella mia vita. Molto felice per la realizzazione di un grande sogno e molto orgoglioso di rappresentare il mio Paese... Vamos Brasil” aveva scritto sui social Allan poche ore dopo la convocazione. Sul web è diventato virale un video in cui si commuove, felice per la lieta notizia. Eppure, da gennaio in poi, la sua stagione è stata altalenante.

Calciomercato, il Psg può tornare alla carica per il brasiliano

Le voci sul Psg lo avevano stordito, un po' confuso, ma il Brasile conosce bene le qualità del centrocampista del Napoli - in ripresa nelle ultime partite - e sa che le sue caratteristiche sono rare e preziose, dunque indispensabili. Allan è un centrocampista unico nel suo genere, abbina quantità a qualità, ha personalità e forza fisica, non smette mai di correre, è generoso come pochi. Il Napoli lo sa bene ed è per questo che a gennaio l'ha blindato. In futuro chissà. Tutto dipenderà dalle offerte e dall'eventuale ritorno del Psg. Ma lo sa bene anche il Brasile: la prima convocazione è arrivata troppo tardi ma la Copa America è un sogno che si realizza. Meritatissimo. Non resta che viverlo.

