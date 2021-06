Il Roma - ADL offre un milione in meno all'anno fino al 2026 a Insigne: la situazione

Calciomercato Napoli - Rinnovo Lorenzo Insigne Napoli, le ultimissime di calciomercato. L'edizione odierna del quotidiano "Il Roma" dedica spazio al capitano del Napoli riguardo il rinnovo di Insigne. Tra dodici mesi potrebbe andare via a parametro zero qualora De Laurentiis non trovasse un accordo prima della scadenza.

Insigne

Ultime Napoli, rinnovo Insigne

Nel suo editoriale sul quotidiano, il collega Salvatore Caiazza scrive: "Si racconta che De Laurentiis vorrebbe proporgli un rinnovo a 3,5 milioni di euro a stagione per le prossime quattro. Praticamente Lorenzo dovrebbe ridursi lo stipendio di un milione mentre gli altri guadagneranno regolarmente".