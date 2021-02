Il rilancio di Fabian, il gol al Granada restituisce a Gattuso un tassello importante: occhio al mercato, in passato due grandi su di lui

Napoli Calcio - Il gol al Granada è stato il modo migliore per ritrovare la carica giusta per questo rush finale: Fabian Ruiz è fondamentale per il centrocampo azzurro. Lo spagnolo non ha vissuto finora la sua migliore stagione, dopo un buon avvio il suo rendimento è calato, poi lo stop per la positività al Covid-19, il rientro per uno spezzone di partita contro la Juve al Maradona e di nuovo titolare nelle ultime tre partite.

Fabian