Il peggio è passato per il Napoli? CorSport: il campionato porterà con sé i rimpianti per aver buttato via partite e settimane intere

Ultime notizie Napoli - Il campionato del Napoli se ne sta andando, porterà con sé i rimpianti per aver buttato via partite e settimane intere o lascerà che nulla di quel malessere intestino resti: la Champions è lo spartiacque, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il peggio è passato?