Ultime notizie SSC Napoli - Tre finali di Champions giocate per Kevin De Bruyne, una sola vinta quella contro l'Inter di Lukaku. Ne parla Il Mattino.

“È la prima volta che fa un ritiro old style, tra i boschi e i fiumi di montagna. Al City era un pronti-via in giro per il mondo nella pre-season. Il pantaloncino numero 10 a Castel Volturno è stato come un lampo. Come quelli che si sono abbattuti sulla Val di Sole nel pomeriggio”