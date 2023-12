Il Napoli va sotto dopo aver fatto bene! Gazzetta: sembrava gli andasse stretto il pari, Elmas tra i migliori

Ultime notizie Napoli - Il primo tempo dell’Inter contro il Napoli, per 44’, sembra il terzo di Juventus-Inter: stessa bassa tensione, più governo che lotta, stessa latitanza degli uomini guida, a cominciare da Calhanoglu. Poi il Napoli va sotto, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Azione simbolo al 36’: Calhanoglu sbaglia un appoggio a centrocampo. La palla arriva a Politano che tuona contro la traversa:

"Sommer ha già dovuto lavorare due volte su Elmas. Il macedone è tra i principali animatori del Napoli che gioca di più nella prima mezz’ora. Intraprendente anche Kvaratskhelia che molla i binari laterali e cerca spazi in mezzo, a caccia di imprevedibilità. Poi la macchina di Inzaghi si mette in moto. Il Napoli sta per andare a bere il tè con il 61% di possesso palla e la sensazione di un pari che gli sta stretto. E arriviamo al 44’"