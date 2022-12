Il Napoli sfida il Crystal Palace per valutare il lavoro a Belek. Spalletti è sicuro di una cosa, poi fa una rivelazione su Vieira

Altro che incantesimo spezzato: la vera magia è stata fermarsi nel momento giusto, al (primo) posto giusto: «Io dico che avevamo bisogno di un break: la squadra necessitava di tirare il fiato dopo una partenza così. Sarebbe accaduto comunque con qualche pareggio e invece la pausa ci permette di arrivare forte». Luciano Spalletti non bluffa: aveva già spiegato i benefici di questa lunga quanto singolare sosta invernale obbligata dal Mondiale e ieri lo ha ribadito a un giorno dalla fine del Winter Football Series by Regnum, come riporta Il Corriere dello Sport.

Luciano Spalletti

Il Napoli affronta il Crystal Palace

«C'è chi dice che era meglio non farla perché stavamo andando bene, ma ripeto: necessitavamo di un momento del genere. Credo che la sosta risulti più scomoda a chi aveva trovato la quadra nell'ultimo periodo. Ora si va con fiducia ad iniziare e ci saranno altre amichevoli». Anche al Maradona: sabato con il Villarreal e il 21 dicembre con Lilla. Oggi si va in scena con il Crystal Palace. L'allenatore degli inglesi è un totem: Patrick Vieira, ex centrocampista dell'Inter. «Un mostro sacro», dice il signor Luciano. «Poteva essere la completezza del nostro centrocampo: lui da solo faceva Zielinski, Anguissa e Lobotka. Dalla panchina era una roba impossibile».

