Il Napoli sa di avere una mossa decisiva nella volata Champions e per riaprire il discorso scudetto

Il Napoli ha sentito moltissimo la mancanza di Osimhen e sa di avere un asso nella manica potenzialmente decisivo, nella volata per la Champions e — in caso di frenata dell’Inter — anche per riaprire il discorso scudetto. Ne parla Repubblica.

Ultime notizie Napoli

Non solo Osimhen, anche Insigne verso il rientro al 100%