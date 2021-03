Il Napoli riparte da due capisaldi da 112mln, ora devono dare il meglio

Ultime notizie Napoli - Nelle ultime sessioni estive di mercato il presidente Aurelio De Laurentiis ha effettuato le operazioni più costose della sua gestione in 16 anni acquistando due attaccanti con un investimento di 112 milioni di euro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Il messicano Hirving Lozano e il nigeriano Victor Osimhen ora sono i due capisaldi dai quali il Napoli ripartirà - Champions o non Champions - nella prossima stagione. Una scelta precisa, perché ancora questi due attaccanti, per motivi diversi, devono dare il meglio ed è logico che la squadra che verrà - allenata chissà da chi e con quale sistema di gioco - riparta da questa strana coppia che ha potenzialità notevoli e non solo per i costi elevati di cartellino"