Il Napoli rimanda il ritorno agli allenamenti, CorSport: i giocatori se l'aspettavano, ognuno è in ansia per le proprie famiglie

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli non tornerà in campo lunedì. Nuovo appuntamento fissato a mercoledì al centro sportivo di Castel Volturno. Fino a nuovo ordine, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Non una sorpresa per i giocatori: se l’aspettavano, ognuno è in ansia per se stesso e per le proprie famiglie. Per ora si va avanti così: tutti blindati da nove giorni, e ognuno intento a seguire programmi atletici individuali. Aerobici, per lo più, con i più fortunati a correre e a palleggiare in giardino o in terrazzo o a sudare nelle mini palestre attrezzate in una stanza o nei garage delle ville. I calciatori seguono dettagliati programmi di lavoro e di recupero fai da te studiati dagli staff, nonché tabelle alimentari”