Il Napoli prova l'assalto finale a Dragusin: maxi offerta per superare il Tottenham

"La campagna trasferimenti del Napoli non si ferma a Mazzocchi, in difesa piace Dragusin del Genoa. Il Tottenham è in vantaggio ma non ha ancora chiuso, il Napoli ci prova con un’offerta di 20 milioni più Ostigard come contropartita tecnica. Va avanti anche la trattativa per Samardzic, il Napoli l’ha scelto per colmare il vuoto di Elmas e prepararsi all’addio di Zielinski a fine stagione, considerando il pressing dell’Inter e il rinnovo sempre più lontano".