Il Napoli ha preso una decisione importantissima su Ngonge

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al futuro di Cyril Ngonge:

"Ngonge vanta sette gol e tre assist in questa stagione tra il Napoli e il Verona, in 106 minuti di gioco in maglia azzurra ha determinato un’autorete e realizzato un gol. Nel secondo tempo contro l’Atalanta ha dato vivacità, riempito meglio l’area di rigore, da un suo duello aereo nasce l’occasione del palo di Zielinski. Ha giocato prima a sinistra al posto di Raspadori, poi a destra sostituendo Politano, per il Napoli è un jolly e Calzona valuta in che modo dargli spazio nelle prossime gare. De Laurentiis ha investito 19 milioni di euro per Ngonge a gennaio, il Napoli vuole puntare su di lui anche in vista della prossima stagione".