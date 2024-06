Il Napoli ha individuato la priorità del mercato: spunta il colpo alla Brahim Diaz

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle prossime mosse di calciomercato SSC Napoli:

"Il Napoli intanto considera la difesa la priorità del mercato. Manna ha messo in stand-by Hermoso per il costo alto soprattutto delle commissioni agli intermediari. Oltre a Buongiorno del Torino, per cui è pronto un investimento di 40 milioni di euro, il rinforzo individuato per la difesa è Rafa Marin, difensore classe 2002 di proprietà del Real Madrid che ha giocato l’ultima stagione in prestito all’Alaves. Il Napoli prepara un investimento di 15 milioni di euro, il Real Madrid vuole conservare il diritto di recompra ad una cifra un po’ più alta, una formula alla Brahim Diaz con il Milan".