Il Napoli ha il giocatore più duro del campionato, il prototipo di quello che dovrà cercare sul mercato

Ultime notizie SSC Napoli - Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E il Napoli ha il giocatore più duro del campionato, scrive il Corriere dello Sport.

“Uno che sembra sbarcato da un altro pianeta. McTominay ha preso in mano la squadra e la sta trascinando in questo rush scudetto: tre gol in due partite, nove in campionato. Decisivo in fase offensiva, prezioso in tutto il campo. Intelligente, efficace, tremendamente decisivo. Il prototipo del calciatore che il Napoli dovrà cercare sul mercato l’anno prossimo per costruire una squadra in grado di competere su più fronti”