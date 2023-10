Il Napoli dello scorso anno non esiste più: Garcia non ha il coraggio di rivoluzionare il modulo di gioco

Napoli - Occorre dimenticare il Napoli dello scorso anno. Quello che non esiste più. E certamente il tecnico Rudi Garcia ci ha messo del suo. Non escluso il vivere male il confronto con Spalletti. Ma allora perché non ha il coraggio di rivoluzionare una volta per tutte il modulo di gioco? Prendendo fino in fondo le sue responsabilità. Questa l'analisi de Il Mattino sull'allenatore.