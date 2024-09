Il Napoli è andato in...kilt: nuova tendenza dal mercato, uno dei nuovi arrivi era adorato da Mourinho

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli è andato in kilt: è stato sufficiente il tempo di una sosta e due partite della Scozia per lanciare la nuova tendenza sul pianeta azzurro. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il Napoli è a tinte scozzesi

Gilmour è di Ardrossan, parte sud-occidentale del Paese; McTominay lo è diventato per ispirazione: “lui è nato a Lancaster, nel Lancashire, in Inghilterra, ma le radici dei nonni paterni e di suo padre Frank junior, uomo di Glasgow, gli hanno fatto assorbire sangue e orgoglio scozzese tali da accettare la convocazione della nazionale nel 2018. Allo United c’era Mourinho che lo adorava e lo guidava un po’ come accadde al Real con Callejon”.