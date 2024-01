Il Napoli alza l'offerta per Dragusin: il Genoa pronto ad accettare ad una condizione

Calciomercato Napoli - Napoli a lavoro per chiudere un colpo anche in difesa e l'obiettivo principale è Radu Dragusin del Genoa. Per l'ex Juventus bisognerà formulare una nuova offerta più importante sotto più punti di vista.

Calciomercato Napoli: Dragusin la scelta, la richiesta del Genoa

Ci sono dei nuovi aggiornamenti da parte dell'edizione de La Gazzetta dello Sport in merito a quello che può essere il trasferimento di Dragusin al Napoli: