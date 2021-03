Il Mattino - Verso Napoli-Bologna, Gattuso ha parlato alla squadra: non vuole che gli errori con il Sassuolo intacchino l'autostima

Notizie Napoli calcio. Questa sera gli azzurri affronteranno il Bologna allo stadio Maradona per rialzare la testa. La squadra di Gattuso arriva dalla colossale occasione gettata via contro il Sassuolo, ed il tecnico vuole evitare cali di tensione che sarebbero ancora più fatali in questo momento. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de Il Mattino:

È un marzo di passione e dopo il 3-3 di mercoledì il Napoli ha la necessità di vincere con serenità, magari evitando colpi di scena, angosce e ambasce. Servono equilibrio e razionalità e di questo Gattuso ha parlato alla squadra: non vuole che la prova col Sassuolo abbia lasciato solchi profondi nell’autostima.