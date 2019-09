Il Mattino su Milik: oggi rientrerà dalla Polonia, sarebbe già un miracolo vederlo in panca contro la Samp

Notizie Calcio - L'edizione odierna de Il Mattino scrive sulle condizioni di Arek Milik:

"Il rientro di Milik è atteso per oggi e quindi solamente nelle prossime ore si capiranno le condizioni dello sfortunato attaccante polacco che doveva rientrare martedì da Varsavia ha ha chiesto (e ottenuto) di restare ancora per qualche giorno. Probabilmente per affidarsi a qualche riabilitatore di sua fiducia. Milik non sarà pronto per la gara con i blucerchiati: l'obiettivo è almeno di andare in panchina. E sarebbe già un grande risultato tenendo conto che è dalla vigilia di Ferragosto che Milik è fermo, per quel problema all'adduttore che non gli dà ancora del tutto pace".