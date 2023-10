Il Mattino su Garcia - Non ha dato identità e gioco ad un Napoli anonimo: il gesto di Politano 'spazza via' il consiglio dei saggi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli ha analizzato il ko di Napoli-Fiorentina, e su Rudi Garcia scrive:

"Garcia non ha ancora dato identità e continuità di gioco alla squadra, ieri surclassata dagli avversari. È bastato un niente, un tocco errato di Olivera, per favorire il gol di Bonaventura e consegnare alla Fiorentina i tre punti che le consentono di staccare in classifica il Napoli. Che dopo 8 giornate è quinto, a tre lunghezze dalla zona Champions, dunque al momento fuori dall'obiettivo indicato dal francese.

Vedremo, dopo il tour dei nazionali, cosa verrà fuori dal confronto con il "gran consiglio dei saggi", rivelato da Rudi perché si sapesse che tra lui e la squadra il dialogo esiste. Ma il gesto di Politano al momento della sostituzione allunga altre ombre, dopo le proteste di Kvara a Genova e Osimhen a Bologna. Il Napoli ha fallito l'importante chance di avvicinarsi al vertice e tutt'altro per un problema fisico post-Champions, perché la Fiorentina - più tonica e più concreta - aveva giocato in Conference 48 ore dopo.

Garcia e i suoi ragazzi sappiano che non si possono perdere altri treni, sentendosi magari certi che uno dei primi quarto posti sarà conquistato. Temiamo che possa essere già molto tardi per puntare al primo, quello lasciato in eredità da Spalletti. Una squadra che procede a strappi e che non sa essere cattiva: quattro falli, appena quattro, in tutta la gara. I rientri di Rrahmani e Jesus dopo la sosta possono aiutare il tecnico nel lavoro di miglioramento dei risultati e delle prospettive di una squadra che per la sua recente storia non può accontentarsi di un anonimo ruolo. E invece anonimi sembrano diventati i Campioni".