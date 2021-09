Il Mattino - Scontri a Leicester, arrestati otto ultrà napoletani: 100 foto segnaletiche nelle mani della polizia inglese

Napoli Calcio - La polizia del Leicestershire e la Digos di Napoli sono in frenetico contatto per poter identificare gli ultras del Napoli che, l'altra sera, all'interno dello stadio, al termine del match di Europa League, sono stati protagonisti degli scontri con gli ultras delle Foxes e delle forze dell'ordine.

Come riporta Il Mattino:

"Infatti, per evitare che gli animi potessero infiammarsi ancor di più, i poliziotti hanno preferito evitare fermi all'interno dello stadio per gli incidenti scoppiati al 90'. E hanno anche evitato di fermare gli ultras del Napoli in partenza per l'Italia. Ma attraverso il sofisticato sistema di videosorveglianza che fin dagli anni 80, dalla riforma anti-hooligans voluta dalla lady di ferro, Margaret Thatcher, è presente all'interno degli stadi inglesi, ci sono un centinaio di foto segnaletiche di tifosi napoletani che hanno reagito al lancio di oggetti nel loro settore, gettandone altri verso gli ultrà di casa. Scene di ordinaria indecenza. I racconti dei presenti parlano di «una violenta aggressione fatta dagli ultrà di casa con lancio di mazze e pietre. Chi ha reagito lo ha fatto solo per difendersi e proteggere i più deboli» è scritto nei social degli ultras. Bello avere di nuovo gli spettatori sugli spalti, ma questi episodio proprio non c'era nostalgia. Perché, prima della gara undici persone sono state arrestate. E tra queste, a quanto pare, ci sarebbero nove tifosi degli azzurri protagonisti di una maxi rissa tra tifosi a Millstone Lane che coinvolgeva i tifosi del Napoli e del Leicester City. In otto, per l'appunto, sono stati arrestati sul posto in relazione all'incidente".