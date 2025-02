Il Mattino - Rivoluzione Conte: con la Lazio uno tra Neres e Politano può riposare

Napoli - Pronta una rivoluzione in casa Napoli con Antonio Conte che in vista del big match Lazio-Napoli ha intenzione di cambiare qualcosa nella formazione iniziale che schiererà in campo come riportato da Il Mattino:

Conte deve provare i nuovi, affrettare i loro inserimenti, Billing e Okafor su tutti. Ecco perché ha chiesto ai suoi di allenarsi. Intanto, deve già affrontare l'emergenza a sinistra, perché per almeno 20 giorni né Olivera né Spinazzola saranno recuperati: si lavora per riavere almeno uno dei due nel big match con l'Inter del 2 marzo (ma si potrebbe anche giocare il primo marzo).

Vanno trovati rimedi dopo il flop di Mazzocchi, costretto a fare ciò che nella vita ha fatto poche volte, ovvero. Già ieri qualcosa si è intuito: il recupero di Buongiorno è fondamentale per poter pensare alla formula della difesa a 4 con Juan Jesus spostato sulla corsia a sinistra. Complicato un ritorno alla difesa a cinque.

Ma attenzione, perché potrebbero esserci delle novità anche in attacco: uno tra Neres e Politano potrebbe riposare con la Lazio, anche perché i segnali emersi spingono in questa direzione. Ma siamo solo all'inizio della settimana ma in ogni caso a qualcosa sta pensando Conte.