Il Mattino - Ripresa allenamenti, il Napoli ha già pronto il piano sicurezza: resta l'ultima incognita da superare

Notizie Napoli calcio. Ieri è arrivato il via libera alla ripresa degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio. Restano però diversi gli interrogativi specialmente della SSC Napoli, a partire dal famoso protocollo FIGC che non convince i medici sportivi. Ecco le ultime riportate da Il Mattino:

In tanti, Napoli compreso, avevano preparato un piano di sicurezza ben preciso e con sedute personalizzate. Niente contatti, distanziamento, palloni sanificati, la doccia a casa. Ma il ministro dello Sport dice di no. Il Napoli non vuole fermarsi: non lo vuole De Laurentiis e anche Canonico, il medico del club azzurro che considerava «troppo precoce» la partenza il 4 maggio. Per une serie di motivazioni. Una di queste è «la difficoltà nel garantire rischio 0 di contagio per tutti, anche di figure non sotto la nostra responsabilità. Per cui diventa importante qualora o quando si decidesse di iniziare chiarire bene l'aspetto medico-legale della responsabilità».

La chiave per tutti è chi risponde di una eventuale causa risarcitoria? I medici hanno tutti delle assicurazioni che coprono per i danni eventualmente da corrispondere a un atleta. Ma dirigenti, massaggiatori, magazzinieri, dipendenti del centro tecnico non rientrano in questa copertura. E a chi spetta rispondere in caso di positività. Il Napoli è sulla stessa lunghezza d'onda, perché la responsabilità non è solo del medico ma anche dell'amministratore delegato (ovvero Andrea Chiavelli). Dunque? Servirebbe un medico del lavoro, ma non sarebbe sufficiente. Insomma, toccherebbe alla Lega o alla Figc farsi carico del rischio da «causa» per coronavirus.