Il Mattino - Rinnovo Gattuso, il retroscena: De Laurentiis stracciò nello studio legale di Bologna il contratto

Ultimissime di calciomercato con Il Mattino che svela il retroscena del rinnovo di Gattuso saltato con il Napoli. De Laurentiis stracciò il contratto nello studio legale di Bologna.

Tweet del Napoli a sorpresa riguardo il rinnovo di Spalletti e ora Il Mattino analizza il possibile pensiero del presidente del Napoli.

Chissà se De Laurentiis avrà ripensato ai turbamenti del gennaio dello scorso anno quando, in poche ore, decise di sorprendere tutti, prendere la bozza del rinnovo del contratto (in realtà, molto più di una bozza) di Gattuso che era già in uno studio legale di Bologna e stracciarla. Oppure allo stillicidio di ipotesi e all'incubo che periodicamente viveva con Sarri che, di questi tempi, era lì a chiedere di volta in volta, o la cancellazione delle clausole unilaterali oppure l'aumento dello stipendio.