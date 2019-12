Il Mattino promuove Meret: "La sua santa manona per evitare che il Napoli sprofondasse già nel primo tempo, non poteva fare di più"

La prestazione di Meret ha tenuto a galla, almeno fino al gol di Gervinho, il Napoli. Per il Mattino il portiere azzurro è stato il migliore dei suoi: 7 in pagella. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ha visto Gervinho correre per metà campo senza trovare ostacoli e per fortuna c’era la sua santa manona a evitare che il Napoli sprofondasse nel finale del primo tempo. Poi si ripete con un intervento con i piedi. I due che prende non gli sporcano di certo la coscienza perché davvero non poteva fare di più".