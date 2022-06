Il Mattino - Politano-Valencia, c'è la svolta: l'agente è in Spagna per chiudere l'affare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive di svolta Politano per la cessione al Valencia. Il suo agente Mario Giuffredi è nella città iberica per trattare con il club allenato da rino Gattuso.

Ecco cosa scrive Il Mattino:

"Il blitz di ieri dell'agente di Politano a Valencia, Mario Giuffredi, è il segnale della svolta: il Napoli chiede 20 milioni per l'ex interista e gli spagnoli al momento hanno messo sul piatto 13 milioni di euro. Via libera alla trattativa ma il Valencia deve alzare la propria proposta. E non di poco. Non c'è neppure ancora l'accordo economico tra l'esterno e il Valencia ma anche in questo caso le distanze non sono notevoli. Politano sarebbe felice di riabbracciare il tecnico calabrese con cui ha avuto un grande feeling durante l'avventura napoletana".