Ospina verso l'Atalanta, contatti con Muriel e Zapata: il Napoli chiede 5mln

Napoli Calcio - Gli indizi di calciomercato arrivano, spesso, dall'ambito familiare. È così che sono arrivati rumors insistenti su un saluto fatto da David Ospina: i suoi figli frequentano la scuola internazionale, non c'è stato il solito commiato di fine anno scolastico.

Come riporta Il Mattino:

"Si è trattato di qualcosa in più: quello che potrebbe suonare come un addio alla maglia azzurra. Al termine della stagione con il Napoli, Ospina raggiungerà i compagni di nazionale: convocato dalla Colombia, affronterà da titolare dei pali della sua selezione prima il Perù (4 giugno) poi l'Argentina (9 giugno). In quella circostanza potrebbero esser approfonditi i contatti che già ci sono stati con Muriel e Zapata. Perché proprio l'Atalanta ha mostrato interesse per Ospina, come vi ha anticipato CalcioNapoli24, l'estremo difensore ne ha già parlato dell'ipotesi con i due attaccanti colombiani: il trasferimento in nerazzurro che sta diventando qualcosa di sempre più concreto. L'Atalanta sta cercando un portiere di sicuro affidamento dopo le difficoltà vissute quest'anno. Il contratto di Ospina scade nel 2022, a 32 anni la sua valutazione si aggira attorno ai 5 milioni".