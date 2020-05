Il Mattino - Non solo Inter e Chelsea, mezza Europa vuole Mertens: anche Atletico, Man City, PSG e Dortmund sul belga

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Dries Mertens apparre ancora incerto: come raccontato da Il Mattino, il belga si è riavvicinato al Napoli ma continua ad essere seguito soprattutto da Inter e Chelsea. Tuttavia sul centravanti in scadenza sono diverse big europee ad averci messo il pensiero:

"Nelle ultime ore si sono aggiunte anche altre squadre top, per un motivo semplice: in un mercato che sarà povero, uno svincolato come Mertens fa tanta gola. Ed allora, si sono fatti avanti anche il City di Guardiola, lAtletico Madrid di Simeone, ma anche il PSG, che potrebbe perdere vari tasselli tra cui Cavani, ed il Borussia Dortmund hanno fatto un sondaggio e potrebbero spingere nelle prossime ore"